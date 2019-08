La mancata precedenza in rotatoria innesca la carambola: feriti due anziani coniugi

Un'auto che non rispetta la precedenza e si immette in rotonda, tamponando l'utilitaria che vi stava transitando e facendola carambolare in mezzo alla strada. É successo alle 7.50 di martedì all'altezza della rotatoria tra via Roma e via Sabbioni.

La dinamica

All'interno del rondò si trovava la Fiat Panda di due settanteni di Solsino, il 73enne C.N. alla guida e accanto la moglie S.M. di un anno più giovane. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale che ha curato i rilievi, nel frattempo si è immessa in strada la Bmw Tourer condotta da un 51enne di Montegrotto. Quest'ultimo, forse calcolando male i tempi di transito della Panda, l'ha tamponata nella parte posteriore destra. L'utilitaria nell'impatto ha perso aderenza andando in testacoda e finendo la sua corsa in via Sabbioni.

I feriti

Il 51enne è uscito illeso dall'abitacolo, mentre peggio è andata ai due anziani. Estratti dall'auto, sono stati trasferiti entrambi al pronto soccorso di Abano Terme. La donna se l'è cavata con qualche contusione ed è stata dimessa con cinque giorni di prognosi, mentre il marito è stato tenuto in osservazione per la sospetta frattura di alcune costole.