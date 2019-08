Spaventoso incidente al semaforo: tre feriti, due sono bambini. Auto distrutte

É di tre persone ferite, tra cui due bambini, il bilancio dell'incidente verificatosi poco dopo le 9 del giovedì di Ferragosto nella frazione Fiumicello di Campodarsego.

La dinamica

L'impatto è avvenuto all'incrocio tra via Bassa III, via Longhin e via Straelle. A collidere sono state due utilitarie che si sono scontrate nelle parti frontali finendo proiettate a bordo strada. Una è piombata a ridosso di una ringhiera a pochi centimetri da un'abitazione, alzata da un lato. I residenti hanno segnalato che il semaforo che regola l'incrocio risultava lampeggiante da mercoledì mattina: la mancanza delle luci corrette potrebbe quindi aver indotto in errore gli automobilisti, innescando una mancata precedenza che ha causato l'impatto.

I feriti

Dalle prime indiscrezioni pare che a bordo di uno dei veicoli ci fossero due adulti e due bambini. L'altro sarebbe invece stato condotto da un uomo. Ad avere la peggio è stata la famiglia, con una donna e i due minorenni rimasti feriti. In un primo momento è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che è però ripartito senza imbarcare nessuno. I feriti sono infatti stati estratti dai pompieri e presi in carico dalle ambulanze una volta appurato che le loro condizioni non erano critiche. Sono stati tutti trasferiti all'ospedale di Camposampiero i lieve e media gravità. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.