Grave schianto in A13 tra camion e due auto. Autostrada chiusa, zona industriale in tilt

Notizia in aggiornamento

É di due feriti di cui almeno uno grave, oltre a quattro chilometri di coda, il bilancio dell'incidente verificatosi alle 13 di martedì lungo l'autostrada A13 tra Padova Sud e Padova Zona Industriale in direzione di Padova e della A4.

I feriti

Lo schianto, la cui dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale di Rovigo, è avvenuto al chilometro 111. Due le persone rimaste ferite e soccorse dal personale medico del Suem. Al momento non si hanno ulteriori informazioni circa le loro condizioni, ma almeno una delle due pare essere particolarmente grave.

Autostrada chiusa

L'incidente ha reso necessaria la chiusura temporanea del tratto autostradale frai due caselli, nella sola corsia di marcia interessata, per consentire soccorsi e rilievi. Le code toccano al momento i 4 chilometri. Per chi proviene da Bologna è obbligatoria l'uscita a Padova Sud, dopodiché è necessario proseguire sulla viabilità ordinaria per immettersi sulla A4 in ambo le direzioni a Padova Est.