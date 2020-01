Violento frontale in curva: due feriti, donna incinta soccorsa con l'elicottero

É di due persone ferite, tra cui una donna incinta, il bilancio dello scontro frontale verificatosi lunedì mattina nella frazione di Santa Croce Bigolina, nel comune di Cittadella.

Lo schianto

L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 lungo la strada provinciale 24 in quel tratto denominata via Santa Lucia, all'altezza di una curva già teatro in passato di altri grvi episodi simili. A collidere frontalmente sono state due automobili, una delle quali è finita fuori dalla carreggiata. Incastrato il conducente, soccorso e liberato dai vigili del fuoco prima di essere affidato alle cure sei sanitari che in ambulanza lo hanno trasferito al vicino ospedale di Cittadella. Per una donna in stato di gravidanza è invece stato richiesto l'invio dell'elicottero del Suem, che l'ha presa in carico trasferendola a Padova dove è entrata al pronto soccorso in media gravità. Nessuno dei due feriti risulta in pericolo di vita.

I rilievi e il traffico

Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Ancora al vaglio le cause dell'incidente, per il quale non si esclude che anche il manto stradale ghiacciato possa aver avuto un ruolo. Il tratto di strada ha inevitabilmente fatto registrare lunghi tratti di coda dato il traffico sostenuto dell'ora di punta mattutina.