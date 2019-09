Carambola fra tre mezzi, un'auto vola nel fosso. Ferito soccorso con l'elicottero

Notizia in aggiornamento

É di almeno due feriti il bilancio dell'incidente verificatosi pochi minuti prima delle 13 di mercoledì lungo la provinciale 47 Valsugana nel comune di Campo San Martino, poco lontano dalla zona industriale.

L'incidente

All'altezza dell'immissione su una strada secondaria due automobili e un furgone si sono scontrate per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuti per i rilievi. Sul posto si sono precipitati i vigli del fuoco e i sanitari del Suem, che hanno anche richiesto l'arrivo dell'elisoccorso per prelevare una delle persone rimaste incastrate tra le lamiere. I feriti sarebbero almeno due, ma nessuno in pericolo di vita, stando alle prime informazioni disponibili. Una delle due utiliterie è volata fuori carreggiata, terminando la sua corsa incuneata nel fosso a bordo strada. Le operazioni di soccorso sono tutt'ora in corso.