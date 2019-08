Pauroso schianto tra due auto, feriti i conducenti. Interviene l'elisoccorso, strada chiusa

Sono proseguiti fino a sera i rilievi per determinare cause e dinamica dello schianto che poco dopo le 15 di venerdì ha coinvolto due automobili lungo via Castellana (strada regionale 53) a Campagnalta di San Martino di Lupari.

L'incidente

L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 28 dove le due vetture hanno impattato pare frontalmente. Una si è fermata in centro alla carreggiata con la parte anteriore distrutta, l'altra ha cofano e fiancata anteriore sinistra divelte. Ferite entrambe le persone alla guida, una delle quali è stata caricata sull'elicottero del Suem fato decollare dal capoluogo per essere poi ricoverata a Padova in condizioni serie. La prognosi è al momento riservata, mentre l'altro guidatore è stato trasferito a Cittadella e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

I rilievi

I vigili del fuoco hanno avuto il compito di mettere in sicurezza i veicoli per consentire alla polizia stradale di eseguire i rilievi del caso. Operazioni andate avanti per più di due ore, che hanno reso necessaria la deviazione del traffico fino alla completa rimozione delle auto incidentate.