Si ribaltano più volte sull'Altopiano di Asiago con il fuoristrada: tre padovani feriti, uno elitrasportato

Si sono cappottati più e più volte: tre ragazzi padovani sono rimasti feriti dopo essere usciti di strada sull'Altopiano di Asiago.

I fatti

È successo intorno alle ore 9 di sabato 18 luglio tra Melette e Campomulo, a Gallio: i vigili del fuoco sono intervenuti per l'uscita autonoma di un fuoristrada, finito più volte rovesciato in mezzo a un campo. I pompieri arrivati da Asiago, dopo aver messo in sicurezza il Land Rover Defender 110, hanno proceduto al taglio del tetto del fuoristrada utilizzando divaricatori, martinetti e cesoie idrauliche per liberare l’autista, rimasto incastrato. Il 29enne padovano è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem ed elitrasportato in ospedale a Vicenza, mentre i due passeggeri (di Piove di Sacco) sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati medicati sul posto. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro, mentre le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.