Schianto frontale in serata: estratti dagli abitacoli accartocciati un uomo e una donna

Uno scontro frontale ha costretto al ricovero in ospedale un uomo e una donna che si trovavano al volante delle due automobili coinvolte nell'incidente verificatosi alle 20.20 nel comune di San Martino di Lupari.

I feriti

Le schianto è avvenuto lungo la strada regionale 53 Postumia all'altezza della frazione Campagnola. Le due utilitarie per cause ancora al vaglio della polizia stradale di Castelfranco sono entrate in collisione frontalmente. Molto violento l'impatto, probabilmente anche a causa della velocità sostenuta, che ha distrutto le parti anteriori di entrambi i veicoli. Uno è rimasto al centro della carreggiata, mentre l'altro è stato proiettato a margine della strada. Sul posto sono giunti oltre agli agenti anche i pompieri di Cittadella e i sanitari del Suem. Le due persone a bordo sono state estratte dai rottami e affidate alle ambulanze che li hanno trasferiti al nosocomio cittadellese dove sono giunti con diverse ferite ma non in pericolo di vita. Per un paio d'ore il traffico è stato deviato in attesa della rimozione dei mezzi incidentati.