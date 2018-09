Dramma sfiorato: perde il controllo e si schianta su un autobus. Feriti madre e figli

Quarto incidente negli ultimi due giorni, con altre tre persone ferite che si aggiungono alle cinque degli scontri prcedenti. Fortunatamente il bus su cui è piombata l'automobile era vuoto.

Lo schianto

Grande paura giovedì mattina a Turri di Montegrotto, dove un'utilitaria è finita addosso a un autobus terminando la sua corsa contro un palo. Erano da poco passate le 7 quando una Nissan è come impazzita: mentre attraversava piazza della Libertà, la donna alla guida ha perso il controllo e innescato la carambola. Nella sua folle corsa è finita incastrata tra un palo dell'illuminazione pubblica, la pensilina accanto alla fermata del bus e il mezzo pubblico.

I feriti

La fortuna ha voluto che sulla sua traiettoria non si trovassero altre automobili o pedoni e che l'autobus in quel momento fosse fermo e vuoto. A bordo della Nissan oltre alla donna anche i due figli adolescenti, che come la madre sono rimasti feriti in modo lieve. A soccorrerli sono arrivati i pompieri di Abano e un'ambulanza del Suem, che ha medicato i tre occupanti. Nonostante il grande spavento, le loro condizioni non sono preoccupanti. I vigili del fuoco hanno impiegato un'ora per mettere in sicurezza e rimovere l'auto accartocciata.