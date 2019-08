Pedone falciato da un'auto all'altezza del cantiere: due feriti, ricoverato anche il guidatore

Un uomo che attraversava la carreggiata è stato centrato da un'automobile in transito lungo la statale 16 via Battaglia, nel comune di Albignasego, all'altezza dello snack bar "La sosta" e dell'area di servizio Q8.

L'incidente

L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 di mercoledì e ha coinvolto un uomo a piedi e un altro alla guida di una Renault. Il veicolo transitava in direzione di Padova quando, per cause al vaglio della polizia locale dell'Unione Patriarcati, ha investito il pedone. La zona da mercoledì mattina è interessata da un cantiere per fresare e posare l'asfalto e proprio in prossimità dei lavori c'è stato l'investimento. La Renault dopo l'impatto ha invaso la carreggiata opposta finendo con il muso contro il terrapieno, mentre il pedone è rimasto riverso a centro strada. Per lui e per il conducente è stato richiesto l'intervento del Suem che con due ambulanze li ha trasferiti al pronto soccorso dove sono arrivati entrambi in codice giallo. Per chiarire la dinamica dello scontro sono al lavoro gli agenti della polizia municipale.