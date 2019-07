Drammatico schianto all'incrocio: un ferito grave e un centauro morto

Notizia in aggiornamento

É di un morto e un ferito grave il bilancio dell'incidente verificatosi alle 18 di martedì in località Tognon di Vigodarzere.

L'incidente

Dalle primissime informazioni disponibili un'automobile e una motocicletta si sarebbero scontrate all'incrocio tra le vie Terraglione, Perarello e Pio La Torre. Ad avere la peggio sarebbero state le due persone in sella alla moto, sbalzate a terra e ferite in modo gravissimo. Nonostante più di un'ora di disperati tentativi di rianimazione e l'intervento dell'elisoccorso, quella alla guida della moto è deceduta. Ferita gravemente anche una seconda persona che viaggiava sul sellino posteriore, trasportata all'ospedale di Camposampiero. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale del Medio Brenta per regolare il traffico, particolarmente intenso, e mettere in sicurezza l'area. Via Terraglione risulta al momento chiusa.

Il precedente poche ore prima

Martedì mattina nello stesso tratto si era verificato un altro incidente. Poco prima delle 7 due automobili si sono tamponate causando il ferimento di due persone. Una, più grave, era finita al pronto soccorso.