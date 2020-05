Si rovescia con l'auto in città: i vigili del fuoco estraggono l'anziano dall'abitacolo

Un ritorno alla normalità da dimenticare: un anziano è rimasto ferito dopo essersi rovesciato con la sua auto.

I fatti

È successo alle ore 19.45 di sabato 2 maggio in via Jacopo Facciolati a Padova: i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza la Fiat Panda (stabilizzandola con dei pali telescopici) ed estrarre dall’abitacolo l’uomo, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118. Il ferito è stato stabilizzato e trasferito in ospedale, mentre le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.