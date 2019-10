Mezzo pesante si ribalta in autostrada, autista estratto dalle lamiere. Code per i curiosi

(Notizia in aggiornamento)

Incidente poco dopo le 9.30 lungo l'autostrada A4 in direzione Trieste, tra le uscite Padova Est e Arino nel territorio comunale di Vigonza al chilometro 368,5/est.

Il ferito

Unico mezzo coinvolto è un autoarticolato uscito autonomamente di strada e finito ribaltato a lato strada. Ferito il conducente, estratto dalle lamiere della cabina di guida dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del Suem. Le sue condizioni in un primo momento sono sembrate gravissime, tanto che è stato richiesto l'intervento dell'elicottero che lo ha trasferito all'ospedale di Padova. Successivamente invece, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stato dichiarato non in pericolo di vita.

Traffico

Rilievi a cura della polizia stradale, intervenuta insieme agli ausiliari di Concessioni Autostradali Venete coordinati dal centro operativo di Mestre e con il coordinatore della viabilità sul posto. Complesso l'intervento di rimozione del mezzo pesante, che richiederà un lavoro in più fasi e durerà alcune ore a causa della rottura del rimorchio. Dopo l'incidente si sono registrati circa 3 chilometri di coda in direzione Trieste, specie per la presenza di diversi curiosi che rallentavano la marcia. Le operazioni di recupero non prevedono la chiusura della strada, se non quella della corsia di emergenza.