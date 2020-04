La moto vola fuori strada: centauro finisce nella canaletta, soccorso in elicottero

Pauroso schianto nel primo pomeriggio di giovedì in via Boschette, nel comune di Ospedaletto Euganeo.

L'incidente

A percorrere la provinciale 91 era un 44enne di Ospedaletto, che viaggiava in sella a una moto Honda Transalp in direzione di Ponso. Alle 14, all'altezza del civico 40, il centauro ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato finendo fuori strada e proiettando l'uomo nella canaletta adiacente la carreggiata. Il padovano è stato soccorso dai medici del 118 che, vista la situazione parsa molto grave in un primo momento, hanno richiesto l'atterraggio dell'eliambulanza. Il 46enne è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Padova dove il suo quadro clinico è poi andato assestandosi. La vittima è rimasta ferita in modo non serio e nonostante sia stato trattenuto in osservazione, non versa in pericolo di vita e in serata è stata sciolta la prognosi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Este che stanno indagando per chiarire le cause all'origine dell'incidente. Nessun altro veicolo o persona è rimasto coinvolto nello schianto.