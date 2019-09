Cade e piomba sull'asfalto durante il giro in bicicletta: ciclista ferito

É rimasto ferito dopo una violenta caduta dalla sella un 69enne di Massanzago. Dopo i primi dubbi è stata scartata l'ipotesi dell'auto pirata.

La caduta

L'incidente si è verificato giovedì pomeriggio a Caerano San Marco, lungo via Montello, dove il padovano si trovava per un giro in bicicletta. Violenta la caduta, che gli è costata diverse ferite e il ricovero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Mentre l'uomo veniva recuperato da un'ambulanza del Suem, sul luogo dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica. In un primo momento si era ipotizzato che il 69enne fosse stato urtato e spinto a terra da un'auto poi fuggita. Ben presto però l'ipotesi è stata scartata, riconducendo l'incidente a un evento autonomo. L'uomo avrebbe infatti perso il controllo della due ruote, forse a causa di un improvviso malore, ruzzolando sull'asfalto.

