Senza patente, si schianta in monopattino da ubriaco: ferito, ora rischia la denuncia

Se sarà denunciato oppure no lo si saprà solo dopo ulteriori accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria. Pur essendo alla guida di un monopattino infatti la recidiva per comportamenti analoghi potrebbe avere un peso sulla situazione di un 46enne italiano soccorso sabato dalla polizia stradale.

L'incidente

Il caso è un inedito nel padovano, poiché è il primo incidente con serie conseguenze che vede coinvolto un monopattino. L'episodio si è verificato all'1.35 della notte tra venerdì e sabato lungo corso delle Terme a Montegrotto. La stradale padovana vi è intervenuta in seguito alla segnalazione di un uomo ferito che, come ricostruito grazie ai rilievi, era rimasto coinvolto in una carambola autonoma. Durante il transito a bordo del monopattino il 46enne di Abano Terme era caduto al suolo finendo al pronto soccorso per le cure del caso.

La denuncia

Gli agenti hanno appurato come al momento dell'incidente l'uomo fosse sotto l'influsso dell'alcol, che sarebbe la probabile causa della sbandata. Di fatto si concretizza dunque l'ipotesi di guida in stato d'ebbrezza, per la quale è stata informata l'autorità giudiziaria. Bisognerà infatti capire se si delineino o meno gli estremi per una denuncia, dal momento che l'aponense aveva la patente revocata per motivazioni analoghe e risulta dunque recidivo.