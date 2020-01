Doppio incidente: genitori e figlioletto gravi nello schianto. Poi un'auto vola fuori strada

Notizia in aggiornamento

Un'intera famiglia di tre persone sarebbe rimasta ferita in modo serio in uno dei due incidenti verificatisi nel pomeriggio del giorno di Capodanno lungo la regionale 308 "Nuova strada del Santo" poco prima del rettilineo che costeggia la ex discarica di Reschigliano, in direzione di Castelfranco Veneto, nel comune di Campodarsego. Un secondo tamponamento ha invece proiettato fuori strada una seconda vettura.

Famiglia ferita

Le carambole registrate nello stesso tratto e in orario ravvicinato sarebbero due. Resta da capire se siano collegate e se la prima abbia innescato la seconda. Secondo le primissime informazioni disponibili il primo impatto avrebbe coinvolto l'automobile di una famiglia dell'Alta Padovana con a bordo padre, madre e figlioletto di pochi anni. Al momento la dinamica dello schianto è al vaglio delle forze dell'ordine, ma i tre occupanti sarebbero tutti stati estratti dall'abitacolo in condizioni serie. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso che ha preso in carico i feriti trasferendoli all'ospedale di Padova.

Il secondo tamponamento

Poco dopo un secondo incidente si è registrato a meno di duecento metri di distanza e non si esclude che sia legato agli improvvisi rallentamenti dovuti a quello precedente. Si tratta infatti di un tamponamento tra due veicoli, uno dei quali è stato sbalzato fuori strada, finendo la sua corsa capovolta lungo il terrapieno che delimita un campo. Non sono per ora state rese note le condizioni di salute degli occupanti di questi ultimi due mezzi. Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco, i sanitari, i carabinieri e la polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con la viabilità in particolare verso Nord fortemente rallentata e lunghe code.