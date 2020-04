Furgone carico di bombole tampona un camion: mezzo squarciato, ferito l'autista

Può dirsi miracolato il 44enne che martedì poco dopo le 12 è stato protagonista di un pauroso incidente lungo la A4.

L'incidente

In direzione di Milano, tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest il conducente viaggiava a bordo di un furgone Fia Ducato partito da Padova e carico di bombole di ossigeno medicale. Durante una manovra, probabilmente di sorpasso, il veicolo ha urtato violentemente lo spigolo posteriore di un tir. L'autista ha perso il controllo del mezzo, letteralmente tranciato in due parti nel senso della lunghezza. La cabina di guida è stata squarciata nel mezzo, con il conducente rimesto ferito sul sedile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorsi

I primi ad arrivare sul posto sono stati i pompieri che gli hanno prestato le prime cure per poi affidarlo ai sanitari del Suem che lo hanno trasferito d'urgenza all'ospedale. Mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza i mezzi incidentati, la polizia stradale ha preso in carico i rilievi e il personale dell'autostrada ha gestito il traffico. Intatte le bombole d'ossigeno nonostante il clamoroso impatto. I materiali sono stati recuperati e consegnati a un altro furgone della ditta padovana per essere trasferite a destinazione.