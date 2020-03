Automobili nel campo dopo lo schianto: una finisce capovolta, ferito un uomo

Un impatto violento, tanto da proiettare fuori strada entrambe le automobili coinvolte causando il ferimento di una persona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incidente

É il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 8 di venerdì lungo via Don Giuseppe Lago, nelle campagne a nord di Cittadella. A collidere sono state una Bmw e una Volkswagen, finite entrambe a lato della carreggiata sul terreno agricolo adiacente e con la seconda adagiata sulla fiancata destra. In pochi minuti sono intervenuti i pompieri che hanno estratto il conducente dell'auto ribaltata rimasto intrappolato nell'abitacolo e ferito. Una volta liberato è stato affidato alle cure dei sanitari che in ambulanza lo hanno trasferito all'ospedale. Illeso invece il guidatore della Bmw. Mentre i vigili del fuoco provvedevano alla messa in sicurezza dell'area, la polizia stradale ha invece preso in carico i rilievi ed è ora al lavoro per determinare l'esatta dinamica e le cause dello scontro.