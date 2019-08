Incidente all'incrocio a pochi passi da Prato della Valle: una persona ferita

Un incidente si è verificato in via Cavalletto all'incrocio con via Marin nel pomeriggio di mercoledì, verso le 15.15, a poca distanza da Prato della Valle.

L'incidente

Secondo alcune testimonianze una persona è caduta col suo scooter ed è rimasta a terra, leggermente ferita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem che l'hanno immobilizzato, gli hanno prestato le prime cure e lo hanno trasferito in pronto soccorso. Al momento non si conosce l'identità della persona coinvolta e la dinamica.

Notizia in aggiornamento