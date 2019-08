Esce di strada e piomba su un platano: conducente grave dopo lo schianto

Notizia in aggiornamento

É di un uomo ferito in modo serio il bilancio dell'incidente stradale verificatosi poco prima delle 20 di martedì lungo via Conselvana, nel territorio comunale di Maserà.

L'incidente

Poco prima dell'incrocio con via Casolina, in direzione di Maserà, il conducente ha perso il controllo del veicolo sbandando sulla sua destra e finendo la sua corsa contro uno dei platani che costeggiano la carreggiata. Gravi i danni alla Fiat 500, la cui parte frontale è andata distrutta. E gravi anche le condizioni dell'uomo al volante, padovano di 62 anni, estratto dai vigili del fuoco e affidato alle cure dell'ambulanza che lo ha trasferito all'ospedale di Padova in codice rosso. Sul posto sono arrivati gli uomini della polizia locale dell'Unione Patriarcati incaricati dei rilievi. Il traffico lungo l'arteria sta subendo qualche rallentamento.