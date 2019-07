Tragica uscita di strada: l'auto piomba sul palo, un ferito lotta per la vita

Notizia in aggiornamento

Secondo drammatico incidente sulle strade della provincia padovana nel giro di poche ore. Dopo Villa del Conte è toccato anche a Urbana dove si è verificata una violenta uscita autonoma. Avrebbe infatti perso autonomamente il controllo dell'auto l'uomo finito fuori carreggiata lungo via Adige, la provinciale 19 che attraversa il paese. Per cause ancora al vaglio è finito addosso a un palo rimanendo ferito in modo serio. Estratto dall'abitacolo è stato preso in cura da un'ambulanza che lo ha trasferito all'ospedale di Schiavonia dove versa in condizioni disperate.