Carambola all'ora di cena, l'auto sbatte sullo spartitraffico e va in testacoda: un ferito

Un incidente autonomo è costato il ferimento di un uomo poco dopo le 19 di giovedì lungo via Scapacchiò a Selvazzano Dentro.

L'incidente

L'Alfa Romeo Mito grigia ha cozzato violentemente contro lo spartitraffico centrale a pochi metri dalla rotonda con via Euganea e il supermercato In's. Visto il notevole passaggio di veicoli a ridosso dell'ora del rientro, i soccorsi sono stati allertati tempestivamente. I vigili del fuoco di Padova hanno messo in sicurezza l'auto, proiettata a diversi metri di distanza, mentre l'uomo a bordo è stato preso in cura da un'ambulanza che lo ha trasferito al pronto soccorso del policlinico con ferite di media gravità. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati dei rilievi per ricostruire la dinamica e capire cosa abbia potuto innescare la carambola. Non sono rimaste ferite o danneggiate altre persone o vetture.