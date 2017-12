Auto centra in pieno un camion: conducente incastrata, gasolio sul manto stradale

Pericoloso incidente stradale mercoledì pomeriggio attorno alle 16.30 a Fontaniva.

L'INCIDENTE

L'impatto lungo la strada statale 53 in direzione Vicenza: per cause ancora da accertare un'automobile, guidata da una donna, non è riuscita a frenare la sua corsa ed è andata a sbattere contro un camion, centrando in pieno il serbatoio. Un impatto che ha distrutto il serbatoio e che ha provocato la fuoriuscita del gasolio del veicolo. Immediato sul posto l'intervento dei vigili del fuoco di Vicenza e gli uomini del Suem: la donna al volanta era rimasta incastrata tra le lamiere. Soccorsa, è stata trasportata all'ospedale di Cittadella dove risulta ferita ma non in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine che stanno effettuando i rilievi per stabilire le cause dell'accaduto. Chiusa la strada per permetterne la bonifica da parte dei vigili.