Incidente stradale a Fratte di Santa Giustina in Colle: due le auto finite dentro ai fossati

Schianto fra due auto, giovedì sera, intorno alle 19, in via Fontanebianche nella frazione di Fratte a Santa Giustina in Colle.

AUTO NEL FOSSO. Nell'incidente, pare un frontale secondo le prime sommarie informazioni, i due veicoli coinvolti sono finiti nei due fossati a lato della carreggiata. Due le persone rimaste ferite, non in gravi condizioni. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118, mentre dei rilievi si sono occupati i vigili della federazione del Camposampierese.

