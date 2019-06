Frontale tra due auto: il conducente di 34 anni era al volante senza la patente

Un semi frontale tra due automobili ha paralizzato nel pomeriggio di lunedì via Straelle a Campodarsego. Secondo quanto ricostruito dai vigili della federazione del Camposampierese, una Mercedes Classe A e una Fiat punto si sono scontrate verso le 17.15.

L'incidente

L'autista della prima automobile, un romeno di 34 anni, stava effettuando una svolta a sinistra per immettersi in una proprietà privata quando si è scontrato con l'utilitaria guidata da un 53enne di San Giorgio delle Pertiche. Ad avere la peggio quest'ultimo: per lui è stato necessario il ricovero in ospedale, fortunatamente senza ferite gravi. Il 34enne straniero non poteva essere al volante dato che gli era stata già ritirata la patente dalla polizia stradale per guida in stato di ebrezza. Al momento del ritiro la licenza di guida era pure risultata scaduta. L'alcol test a cui è stato sottoposto anche dopo l'incidente dovrà chiarire se anche questa volta era ubriaco.