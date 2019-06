Frontale tra due auto in città: un conducente estratto dai pompieri e traffico bloccato

Incidente alle ore 17 di sabato 8 giugno in via Sarpi a Padova, con ripercussioni per il traffico.

La dinamica

È successo in via Sarpi, in direzione stazione: frontale tra un'Audi e una Bmw, coi vigili del fuoco giunti sul posto per estrarre dall'abitacolo uno dei due guidatori, entrambi soccorsi dal personale del Suem 118. Traffico congestionato in zona per consentire i soccorsi, sul posto anche la polizia locale.