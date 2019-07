Schianto frontale tra auto e moto: centauro gravemente ferito, interviene l'elicottero

Notizia in aggiornamento

L'incidente si è verificato attorno alle 12.15 lungo via Piovego, la provinciale 46 che attraversa le campagne congiungendo Villa del Conte e Arsego.

Lo schianto

A scontrarsi frontalmente sono state un'automobile e una motocicletta. L'auto, una Ford Fiesta condotta da una 36enne di San Giorgio in Bosco, viaggiava in direzione di Arsego. Svoltando a sinistra per immettersi in una proprietà privata ha attraversato la carreggiata opposta nel momento in cui, dall'altra direzione, arrivava la Honda Chopper Shadow di un 61enne di Santa Giustina in Colle.

Il ferito

Violentissimo l'impatto, che ha fatto cadere rovinosamente a terra il centauro. Per soccorrerlo è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza del Suem che lo ha trasferito all'ospedale di Padova dove è ricoverato in codice rosso con prognosi ancora riservata. La donna al volante della Ford per quanto scioccata sarebbe illesa. La polizia locale del Camposampierese ha curato i rilievi stabilendo dapprima il senso unico alternato e per pochi minuti anche la chiusura totale della provinciale per la messa in sicurezza della zona.