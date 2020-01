Frontale tra due automobili: un'utilitaria finisce nel fossato, automobilista intrappolato

Frontale nella mattinata di sabato a Villanova di Camposampiero dove due utilitarie si sono scontrate. L'incidente si è verificato in via Ampezzon. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere una persona che era rimasta bloccata nell'abitacolo.

Trasporto in ospedale

A essere coinvolte sono state una Lancia Y e un Maggiolino Volkswagen: quest'ultimo veicolo è finito nel fossato adiacente la sede stradale e l'automobilista è rimasto incastrato. Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto gli agenti della polizia locale del Camposampierese per i rilievi.