Auto contro la motrice di un camion: ferito il conducente, perdita di gasolio sulla strada

Un grave incidente si è verificato nella serata di lunedì nell'Alta Padovana. Verso le 21 un'automobile e la motrice di un camion si sono scontrate frontalmente. Nell'impatto, particolarmente violento, la persona alla guida dell'utilitaria è rimasta ferita.

L'intervento

Lo scontro si è verificato in via Montegrappa a San Giorgio delle Pertiche. I pompieri sono accorsi dal distaccamento volontario di Santa Giustina hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso il conducente dell'autovettura preso in cura dai sanitari del 118. Nell'impatto il serbatoio del camion è stato danneggiato con la fuoriuscita di gran parte del gasolio. Le operazioni di bonifica sono proseguite tutta la notte e hanno obbligato a un lavoro certosino i vigili del fuoco. L'esatta dinamica di quanto avvenuto ed eventuali responsabilità sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine.