Frontale in Corso Stati Uniti: auto distrutte, una persona ferita estratta dalle lamiere

Paura nel pomeriggio di lunedì in Corso Stati Uniti all'altezza del Centro Ingrosso Cina dove due automobili si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stato un automobilista di 50 anni, trasportato in pronto soccorso a Padova per le lievi ferite riportate.

L'intervento

Alle 15:30 i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno messo in sicurezza i mezzi: utilizzando cesoie e divaricatori idraulici hanno estratto uno dei conducenti rimasto ferito incastrato nell’abitacolo di una Volkswagen Golf. L'uomo è stato preso in cura dal personale della croce rossa e trasferito in ospedale al Giustinianeo. Illeso l’altro automobilista. La polizia locale ha deviato il traffico ed ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un’ora.