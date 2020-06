Frontale all'ora di pranzo: due auto nel fosso, entrambi i conducenti feriti

Incidente stradale all'ora di pranzo nell'Alta Padovana dove due veicoli si sono schiantati frontalmente a Piazzola sul Brenta lungo la Sp94 all'altezza di via Garibaldi. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118.

Feriti

Secondo le prima informazioni due utilitarie si sono scontrate per cause in corso di accertamento finendo la loro corsa nella canaletta adiacente la sede stradale. Da Padova si è alzato l'elisoccorso: i due feriti inizialmente sembravano in gravi condizioni, poi la loro situazione si è stabilizzata e sono stati trasferiti in pronto soccorso a Cittadella.

Notizia in aggiornamento

