Scontro frontale in via Longhin: automobilista ferito e incastrato tra le lamiere

Un'incidente avvenuto a Padova nella serata di mertedì ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare un automobilista rimasto imprigionato tra le lamiere della sua Fiat Punto grigia.

Lo schianto frontale

L'intervento è iniziato verso le 19 quando in via Longhin a Padova dove si sono scontrate frontalmente due autovetture. I pompieri accorsi dalla centrale hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto uno dei conducenti incastrato nell'abitacolo. Fortunatamente la persona è rimasta ferita solo in maniera lieve. Sul posto è intervenuto il personale della Croce Rossa che ha preso in cura l'automobilista, trasportandolo in pronto soccorso e la polizia locale per gli accertamenti. La circolazione è andata a rilento per consentire i soccorsi sino almeno alle 21.