Frontale tra automobili in centro: due donne ferite, disagi al traffico in entrambe le direzioni

Un frontale tra due automobili ha paralizzato il centro di Limena nella serata di martedì. Stando alle testimonianze dei presenti, in via Roma all'altezza con piazza Diaz, due donne a bordo delle rispettive autovetture si sono scontrate verso le 19.30.

L'incidente

Le due conducenti, entrambe ferite leggermente, sono state trasportate in pronto soccorso, nessuna di loro due sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per capire l'esatta dinamica di quanto accaduto e le responsabilità. Fino a circa le 21.30 il traffico è andato a rilento, con molti curiosi che si sono fermati per assistere ai soccorsi.