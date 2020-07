Perde il controllo della sua moto e si schianta in piena notte: ferito un ventisettenne

Mentre rincasava, ha perso il controllo della propria motocicletta, volando sull'asfalto. Il grave incidente si è verificato poco prima dell'una della notte tra domenica e lunedì all'incrocio tra via Brenta e via dei Martiri a San Martino di Lupari. Un giovane di 27 anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Padova in codice rosso.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale del comandante Gianfranco Martorano il centauro, E.M., nativo di Taranto ma residente a Santa Maria di Sala nel Veneziano, verso mezzanotte e 40 stava persorrendo la Sr53 da Castelfranco verso Cittadella quando ha perso il controllo della sua Suzuki, sbandando e cadendo rovinosamente sull'asfalto. Si tratta di una fuoriuscita autonoma e non sono coinvolti altri veicoli. Lo sfortunato motociclista è stato stabilizzato dai sanitari del Suem 118 e trasferito in pronto soccorso dov'è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata. Gli agenti hanno eseguito i rilievi fino a notte fonda.