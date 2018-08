Due incidenti gravi sulle strade padovane: falciata in bici, è in condizioni disperate

Due incidenti hanno lasciato due feriti sulle strade padovane. Nella Bassa si è trattato di una fuoriuscita autonoma, nell'Alta invece un'anziana ciclista è stata travolta da un veicolo.

La sbandata e lo schianto

Sono stati i residenti di una casa lungo la provinciale 102 nel comune di Casale di Scodosia ad allertare i soccorsi. Lunedì mattina alle 10.30 un'auto si è schiantata all'ingresso di casa, colpendo il muro che sostiene il loro vialetto lungo il canale che costeggia la strada, fortunatamente in secca. I primi ad arrivare sono stati i sanitari, che hanno estratto la donna alla guida. Originaria di Megliadino San Vitale, è stata trasportata all'ospedale di Schiavonia. I vigili del fuoco di Este hanno messo in sicurezza il mezzo, con la parte anteriore e il parabrezza distrutti nell'impatto frontale, ripristinando la situazione dopo circa un'ora. Sul posto anche i carabinieri per eseguire i rilievi e far luce sulla dinamica.

Travolta in bici

Sembra esserci una disattenzione all'origine del tragico incidente che alle 12 di lunedì ha ridotto in gravi condizioni una 81enne di Campodarsego. In sella alla sua bicicletta si stava immettendo su via Caltana, nella frazione di Sant'Andrea, uscendo da una laterale senza accorgersi di un'auto in arrivo. La Mercedes proveniente da Campodarsego in direzione di Villanova l'ha travolta, trascinandola per alcuni metri. Una scena terribile, con l'anziana a terra soccorsa dall'elicottero del Suem e trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Padova. É stata intubata e lotta tra la vita e la morte.

I rilievi

Secondo le prime ricostruzioni fornite dal personale della polizia locale del Camposampierese, l'auto ha tamponato la bicicletta, salendo in parte sul marciapiede e investendo un palo dell'illuminazione pubblica, alcuni arbusti e altri veicoli parcheggiati lungo strada. La dinamica e soprattutto le cause dell'incidente sono però ancora al vaglio. Nessuna conseguenza per il conducente, un 49enne di Trebaseleghe.