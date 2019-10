Strada bagnata: perde il controllo dell'automobile e si schianta contro una rete

Le avverse condizioni meteo e la strada bagnata hanno provocato un incidente nella serata di martedì a Ospedaletto Euganeo dove un'utilitaria è sbandata, findendo contro una rete di recinzione della sede stradale.

Il salvataggio

Martedì sera, alle 23:15, i vigili del fuoco sono intervenuti per la fuoriuscita autonoma Fiat Punto in via Peagnola nel comune della Bassa. I pompieri accorsi da Este hanno estratto un uomo, rimasto incastrato al posto guida. Il ferito è stato preso in cura dal personale del suem 118 per essere trasferito in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate mezz'ora dopo la mezzanotte.