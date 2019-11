L'autista perde il controllo del camion che termina fuori strada: ferito il conducente

Incidente nella mattinata di mercoledì a Pozzonovo lungo la Sp 45 nei pressi del parco Valcobra dove un camion è sbandato finendo la propria corsa nel fosso adiacente la sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Abano Terme che hanno eseguito i rilievi.

L'incidente

L'incidente si è verificato intorno alle 8,30: i pompieri arrivati da Este e Rovigo con due automezzi tra cui l'autogrù, hanno messo in sicurezza il veicolo pesante, mentre l'autista che è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo è stato preso in cura dal personale del Suem 118. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora e mezza.