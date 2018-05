Perde il controllo del furgone e va a sbattere contro un albero: conducente trasportato in ospedale

Perde il controllo del cassonato e finisce la sua corsa contro un albero: spettacolare incidente stradale nella mattinata di mercoledì, il conducente è rimasto ferito.

I fatti

E successo alle ore 11 circa a Conselve, in via Palù: i vigili del fuoco sono intervenuti a causa di un furgone che è andato a sbattere contro un albero dopo la perdita di controllo del conducente, il quale è stato immediatamente trasportato in ospedale dai sanitari del Suem 118. I pompieri, arrivati da Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza il mezzo, che nell’urto ha perso il cassone, mentre i carabinieri di Bagnoli sono giunti sul posto per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.