Perde il controllo del furgone, esce di strada e abbatte un palo dell'illuminazione: illeso

Perde il controllo del mezzo e finisce fuori strada andando a sbattere contro un palo.

INCIDENTE STRADALE

L'incidente stradale lunedì in via 2 Giugno a Legnaro. Il conducente alla guida del furgone Iveco, per cause da accertare, è uscito di strada andando a centrare un palo dell'illuminazione che nell'impatto è stato abbattuto. Illeso l'automobilista. Sul posto si sono portati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.