Schianto in strada Battaglia: il furgone finisce nel fosso, estratto dalle lamiere un ferito

Una fuoriuscita autonoma, per ragioni che sono ancora al vaglio degli inquirenti, e il furgone che finisce incastrato tra la strada e il muro di una casa, quasi invisibile dalla strada.

L'arrivo dei soccorsi

É successo alle 5.45 del 31 maggio, poco dopo l'alba, lungo la strada Battaglia nel comune di Due Carrare, tristemente nota per il gran numero di incidenti. Quando i vigili del fuoco di Abano Terme sono arrivati sul posto dopo le segnalazioni degli altri automobilisti di passaggio, hanno trovato il cassonato sul fondo della cunetta, incastrato fra il terrapieno e un'abitazione. Sbandando il mezzo ha travolto alcune piante e si è scontrato con un grosso albero, finendo parallelo al muro.

Il ferito

All'interno, incastrato tra le lamiere, il conducente ferito. Impossibile per i soccorritori aprire la portiera dal lato guidatore: l'uomo è stato estratto dalla parte del passeggero e adagiato nel cassone in attesa dell'arrivo del personale del suem 118, che lo ha stabilizzato e portato in ospedale per accertamenti. Nel frattempo i pompieri hanno messo in sicurezza il furgone, per poi riportarlo sulla sede stradale e rimuoverlo. Ci è voluta circa un'ora per ripristinare la situazione e far tornare alla normalità il traffico, mentre i rilievi dei carabinieri sono ancora in corso per capire l'esatta dinamica dell'incidente.