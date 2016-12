Incidente a Galzignano Terme: fuoristrada abbatte cabina Enel, ferito un minore

Incidente stradale intorno alle ore 22.30 della vigilia di Natale. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Regazzoni Alta a Galzignano Terme per un fuoristrada finito contro una cabina di distribuzione dell’Enel che è stata demolita nell’urto: ferite tre persone tra cui una minore.



INTERVENTO. I pompieri di Abano e Padova intervenuti con dieci operatori hanno soccorso una giovane coppia e una ragazzina della zona, che sono stati presi in cura dal personale del 118 e portati in ospedale. Sul posto il personale dell’Enel per ripristinare la distribuzione dell’energia elettrica alla zona servita dalla cabina. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo tre ora circa.