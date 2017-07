Paura nell'Alta, moto finisce sotto ad un autoarticolato: centauro in ospedale

L'incidente poco prima delle 17 di mercoledì, lungo la SP 94 a Grantorto.

FERITO. Per cause in corso di accertamento un motociclista è finito lateralmente sotto un autoarticolato. I pompieri di Cittadella congiuntamente al personale del Suem 118, hanno soccorso il centauro, rimasto sempre cosciente, che è stato stabilizzato dai sanitari per essere trasportato in eliambulanza a Padova. Sul posto la polizia stradale per i rilievi della dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 18 con la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della strada.