Scontro tra auto e moto: tre feriti, trasportati in ospedale un padre e suo figlio

I vigili del fuoco sono intervenuti a Grantorto dove una motocicletta e un auto si erano appena tamponate, la vettura è finita cappottata in un campo, in tre in ospedale