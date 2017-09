Bovolenta, guida il furgone ubriaco e causa un incidente: multa e patente ritirata

Venerdì sera, poco prima delle 20, in via Ca Molin a Bovolenta il conducente di un furgone ha causato un incidente stradale perchè si è messo alla guida sotto l'effetto dell'alcol. M.L.S., cittadino romeno di 27 anni, residente ad Abbiategrasso (Milano) viaggiava in compagnia di due connazionali. Per lui è scattato il ritiro della patente di guida e una sanzione di 1.064 euro

LA DINAMICA.

L'uomo ha perso il controllo del mezzo in curva, scontrandosi frontalmente con altre due auto che viaggiavano nel senso di marcia opposto. E.M. di 46 anni di Arzergrande e F.R. di 45 anni di Bovolenta, a bordo degli altri due veicoli, sono rimasti feriti. Sono poi stati trasportati all'ospedale di Piove di Sacco per le cure del caso. Illesi i connazionali del cittadino romeno.