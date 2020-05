Scontro auto moto sul cavalcavia: distrutti dal rogo i due veicoli

Un violento scontro tra una macchina e una motocicletta ha provocato l'incendio di entrambi i veicoli con la colonna di fumo che si è alzata in cielo. Completamente distrutti sia il mezzo a due ruote, sia quello a quattro.

Scontro e rogo

Poco prima delle 8 di martedì i vigili del fuoco sono intervenuti sul cavalcavia Camerini a Padova, nel quartiere nord per un incidente tra un’auto e una moto che si sono incendiati dopo lo scontro. Nonostante le fiamme e lo spavento i due conducenti sono rimasti praticamente illesi. I pompieri hanno spento l’incendio che ha completamente distrutto la moto e danneggiato anche l’autovettura, mentre il centauro e l’automobilista sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario del Suem. La polizia locale ha eseguito i rilievi per determinare le cause del sinistro e sta tutt'ora lavorando per chiarire l'esatta dinamica e le eventuali responsabilità.