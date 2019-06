Mezzo pesante in fiamme lungo l'autostrada: traffico sostenuto in A13

Notizia in aggiornamento

La polizia stradale di Rovigo e i vigili del fuoco stanno intervenendo lungo la carreggiata nord dell'autostrada A13 per l'incendio di un mezzo pesante.

L'incendio

Il rogo è scaturito attorno alle 18 e ha interessato un tir all'altezza del chilometro 76, nel comune di Monselice, tra i caselli di Monselice e Boara Pisani. Il camion è fermo a pochi metri dal viadotto di via Vetta, in direzione Padova. Al momento non risultano persone ferite o altri veicoli coinvolti. Il denso fumo nero che si innalza nel cielo è visibile da chilometri. Il traffico lungo l'arteria è congestionato ma non bloccato.