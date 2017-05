Incendio sulla Torino-Milano, bus di una scolaresca padovana distrutto dalle fiamme

Incendio sulla A4, pullman a fuoco dopo Marcallo Mesero | Foto e Video

„Attimi di paura giovedì mattina sull’autostrada A4 Milano-Torino. Intorno a mezzogiorno, nel tratto poco dopo l’uscita di Marcallo Mesero - nel Milanese -, un autobus con a bordo una scolaresca padovana diretta al Museo Egizio di Torino è andato a fuoco ed è stato distrutto dalle fiamme. A scatenare l'incendio è stato lo scoppio di una gomma posteriore.

LE IMMAGINI DELL'AUTOBUS DISTRUTTO DALLE FIAMME (da Milanotoday)

FUMO NERO. L’autista del mezzo, accortosi del fumo nero che arrivava dalla parte posteriore del bus, è riuscito a fermarsi in una piazzola di sosta e a far scendere tutti gli occupanti del pullman, prima che il rogo “cancellasse” il mezzo.

AUTISTA IN OSPEDALE. L’incendio, che inevitabilmente ha causato una enorme nuvola di fumo nero, è stato domato da quattro squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Milano e Novara. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale di Novara Est, due auto mediche e due ambulanze e l'unico che ha avuto bisogno del trasporto in ospedale - in codice verde - è stato proprio l'autista del pullman, lievemente intossicato. I bambini sono stati accompagnati all'area di servizio di Novara Nord, dove un altro pullman li ha raggiunti per riportarli a casa.

