Incidente a Trebaseleghe, scontro tra due automobili: due i feriti portati in ospedale

Scontro lunedì pomeriggio a Trebaseleghe tra due vetture.



INCIDENTE. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Castellana: due i feriti ell'incidente avvenuto tra un'Audi e una Lancia Ypsilon. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto una persona rimasta incastrata in uno dei due mezzi. I due feriti sono stati presi in cura dal personale del 118 e portati in ospedale. I rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro sono stati eseguiti dalla polizia municipale.



AUTO-BICI. Un secondo incidente, invece, è avvenuto nel pomeriggio di lunedì a Piove di Sacco tra un'automobile e un'automobile. Un ferito lieve