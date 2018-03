Automobile nel canale rischia di bloccare il deflusso delle acque, recuperata dall'autogru

Una Fiat è stata sommersa dall'acqua dopo essere uscita di strada, forse a causa del maltempo e delle cattive condizioni del manto stradale. Oltre al soccorso stradale è stato necessario l'intervento dei pompieri.

L'uscita di strada

Intorno alla mezzanotte di giovedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Goito a Padova per il recupero di un’auto finita nel canale in seguito a un incidente. Dopo un primo tentativo di recupero del veicolo da parte del soccorso stradale sono arrivati sul posto i pompieri, che hanno scongiurato il rischio di occlusione del canale e permesso il normale deflusso delle acque.

Le operazioni di recupero

Il personale del gruppo speleo alpino fluviale ha imbragato la vettura e l'ha poi issata con l'autogru, consegnandola al carroattrezzi. Le operazioni di recupero sono terminate nel giro di un'ora.